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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsü içinde yer alan KYK Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'n yine yemek skandalıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemlerde onlarca öğrencinin hastanelik olduğu toplu zehirlenme vakasıyla gündeme gelen yurtta, bu kez de yemekhanede dağıtılan tabldotlardan kurt ve böcek çıktı. Temel hakları olan sağlıklı barınma ve beslenme hakkından mahrum bırakılan gençler duruma isyan etti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan KYK Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nda yine hijyen skandalı yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yurt yemekhanesinde kendilerine sunulan yemeklerde kurt ve böceklerle karşılaşan öğrenciler, duruma büyük tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE ZEHİRLENMİŞLERDİ

Daha önce de benzer sorunları yurt yönetimine defalarca bildirdiklerini ancak hiçbir kalıcı çözüm üretilmediğini ifade eden öğrenciler, karşılaştıkları mide bulandırıcı manzaranın ardından çaresiz bırakıldıklarını dile getirdi. Seslerini duyurmaya çalışan üniversiteliler, dar bütçelerine rağmen dışarıdan yemek yemek zorunda bırakıldıklarını belirterek, "Bu manzarayı görünce yemek yemek istemiyoruz, mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Sağlığımız hiçe sayılıyor" diyerek isyan etti.

Öğrenciler, göstermelik uygulamalar yerine, yurt yemekhanelerinde bağımsız ve düzenli hijyen denetimlerinin yapılmasını ve şikayetlerin sümen altı edilmeden dikkate alınmasını talep etti.

Söz konusu yurtta yaşanan böcek skandalı akıllara ocak ayında yaşanan gıda zehirlenmesi vakasını getirdi.

Yurda yemek yiyen 20’ye yakın kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle acil servise kaldırmış, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü numune almış ve soruşturma başlatılmıştı.