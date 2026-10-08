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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK'ya bağlı bir öğrenci yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Videoda bir farenin yurt odasındaki yatakların üzerinde hareket ettiği görüldü. Görüntünün yurtta kalan bir öğrenci tarafından kaydedildiği iddia edildi.

"ORADA BİR DAHA YATILMAZ"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları yurtlardaki temizlik, denetim ve ilaçlama koşullarına tepki gösterdi. Paylaşımların altında "Orada bir daha yatılmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntülerin hangi yurtta ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin ise şu aşamada resmi bir doğrulama bulunmuyor.