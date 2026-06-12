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Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed B.G. kaldığı Artuklu Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundaki odasında şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Mezopotamya Haber Ajansında (MA) yer alan habere göre, B.G'nin intihara sürüklendiği öne sürüldü. Otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan B.G'nin cenazesi yapılacak işlemler sonrası memleketi Van’da toprağa verilecek.

DÖRT ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Özellikle son birkaç yılda basına yansıyan vaka sayısı dikkat çekici şekilde arttı. Sadece haziran ayının ilk haftasında Muhammed B.G'yle birlikte toplam dört öğrenci yaşamını yitirdi. Son olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Dicle Çalışır, 7 Haziran'da kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulunmuştu.