Kuzeyin Oğlu Volkan Konak İstanbul’da şarkılarla anıldı

“Bu konser benim için hem çok heyecan verici hem de derinden duygulandırıcı. Aynı yollardan geçmekten, aynı derenin suyunu içmekten her zaman gurur duydum. Doğduğum toprakların en değerli temsilcilerinden biri olan Volkan abimizin şarkılarını sizlerle birlikte seslendirmek benim için büyük bir mutluluk. Bazı insanlar, bazı ruhlar asla kaybolmaz. Volkan Konak da onlardan biri.”