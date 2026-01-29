Atatürk Kültür Merkezi’nde önceki akşam gerçekleşen geceye, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak İstanbul’da şarkılarla anıldı
Volkan Konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen özel bir konserle anıldı.Derleyen: Hande Karacan
Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği projede, sahnenin solistleri Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç oldu. Trabzonlu sanatçı Ezgi Eyüboğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Bu konser benim için hem çok heyecan verici hem de derinden duygulandırıcı. Aynı yollardan geçmekten, aynı derenin suyunu içmekten her zaman gurur duydum. Doğduğum toprakların en değerli temsilcilerinden biri olan Volkan abimizin şarkılarını sizlerle birlikte seslendirmek benim için büyük bir mutluluk. Bazı insanlar, bazı ruhlar asla kaybolmaz. Volkan Konak da onlardan biri.”
Mehmet Kılınç ise sahnede yaptığı konuşmada, “Onun bizlere hissettirdiği duyguların bir parçasını bile olsa sizlere yaşatabilmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.