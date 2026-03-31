Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, vefatının yıl dönümünde memleketi Trabzon’da Maçka'da bulunan mezarı başında anıldı. Usta sanatçının sevenleri, ailesi ve yakın çevresi bir araya gelerek usta sanatçıyı andı. Duygusal anların yaşandığı programda, Konak’ın eserleri ve hatıraları bir kez daha hafızalarda canlandı.

Maçka Güney Mahallesi’nde anlamlı anma programı Maçka ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde bulunan Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Programa sanatçının ailesi, yakınları ve çok sayıda hayranı katıldı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Takahaber'in haberine göre program boyunca duygusal anlar yaşanırken, bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Konak’ın şarkılarının hafızalarda bıraktığı etki ve onun sahnedeki samimi duruşu, yapılan konuşmalarda sıkça dile getirildi.

'YOKLUĞUN AYNI AĞIRLIKTA'

Öte yandan Volkan Konak’ın eşi Selma Konak eşinin yokluğunda geçen bir yılın ardından duygularını takipçileriyle paylaşmıştı. Selma Konak’ın sözleri, kısa sürede büyük yankı uyandırmış, duygusal paylaşımı, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Eşiyle bir fotoğrafını paylaşan Selma Konak, notunda şu ifadelere yer vermişti:

"Canım Volkan'ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sızın hala kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hala aynı ağırlıkta. SENİ ÇOK ÖZLEDİM."

'KAN BAĞIMIZ YOKTU AMA CANIMIZ BİRDİ'

Usta sanatçının yakın dostu Mahmut Özen yaptığı sanatçının kabrinden yaptığı bir paylaşımla Konak'ı andı. Özen'in duygulandıran paylaşımı şöyle:

'SENİ ANMAK İÇİMİ YAKAN BİR CÜMLE'

Konak'ın 20 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Selim Bölükbaşı ise yaptığı paylaşımda özlemini dile getirdi.