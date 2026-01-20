İstanbul Modern Folk Müzik Topluluğu, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ı özel bir konserle anacak. Sanatçı, 31 Mart 2025'te KKTC'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.
"Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Anısına" adlı etkinlik, 27 Ocak Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek. Bora Kayalar'ın sanat yönetmenliğini yaptığı konserde, Volkan Konak'ın sevilen eserleri yeniden yorumlanacak.
Gecenin solist koltuklarında Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç yer alacak. Topluluk, sanatçının hafızalarda kalan parçalarını dinleyicilerle buluşturacak. Konser, Volkan Konak'ın müzik mirasını yaşatmayı amaçlıyor.