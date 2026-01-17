Yaklaşık 8 bin yıllık çömleklerin üzerindeki çiçek motiflerinin, insanlık tarihindeki en eski matematiksel düşünce örneklerini taşıdığı saptandı.

İsrail’deki İbrani Üniversitesinden araştırmacılar, Kuzey Mezopotamya’da Milattan Önce (MÖ) 6200-5500 dönemine ait Halaf kültüründen kalan 375 seramik parçasını inceledi.

Kaplarda yer alan çiçek motiflerinde 4, 8, 16, 32 ve 64 yapraklı desenlerin tekrarlandığını gören bilim insanları, bu rakamların geometrik dizilim kurduğunu ve simetriye dayalı matematiksel mantığı yansıttığını belirledi.

Uzmanlar, sayıların, bir dairenin eşit bölümlere ayrılmasına dayanan ve her aşamada iki katına çıkan sistemle kurgulandığını, bunun da bilinçli matematik kavrayışına işaret ettiğini kanıtladı. Bilinen en eski yazılı matematiksel sistemlerin MÖ 3000’lere dayandığını ve Sümerlerin 60 tabanlı sayı düzenini kullandığını hatırlatan araştırmacılar, Halaf kültüründeki yapının ise ne bu sisteme ne de bilinen diğer matematiksel formlara uymadığını vurguladı.

Uzmanlar, bulguların, matematiksel düşüncenin tahmin edilenden çok daha eski bir çağda, yalın fakat sistematik bir halde doğduğuna delalet ettiğini açıkladı. Makalenin ayrıntıları "Journal of World Prehistory" dergisinde paylaşıldı.