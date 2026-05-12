Olay, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı geçişinde meydana geldi. Hız sınırının yüksek olduğu otoyolda bir otomobilin ters yönde ilerlediğini fark eden jandarma ekipleri, olası bir faciayı önlemek için anında müdahale etti. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan sürücü, ekipler tarafından kısa sürede durduruldu.

Yapılan incelemelerin ardından kural tanımaz sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. Trafik yasalarını ağır ihlal eden sürücüye kesilen cezalar ise şunlar oldu:

Ehliyetine El Konuldu: Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Rekor Para Cezası: Toplamda 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Araç Trafikten Men Edildi: Söz konusu otomobil 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kuzey Marmara Otoyolu gibi yüksek hızlı güzergahlarda bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi. Yetkililer, otoyol kullanıcılarını işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarırken, ters yön ihlallerinin telafisi mümkün olmayan kazalara yol açabileceğine dikkat çekti.