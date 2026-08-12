Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan yola çıkan ve uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen aracı fiziki takibe aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda nefes kesen otomobil: Binlerce hap bulundu - Resim : 1

Polis ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolunda şüphelilerin bulunduğu otomobilin önü kesilerek, durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği eşliğinde otomobilde yapılan aramada gizli bölümlere saklanmış 57 kutu içerisinde toplam 3 bin 147 adet sentetik ecza ile 640 adet ecstasy ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Z.T. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda nefes kesen otomobil: Binlerce hap bulundu - Resim : 3