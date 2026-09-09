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Kaynak: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy Gişeleri sonrasında, İzmit istikametine doğru ilerleyen bir pikapta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motor kısmından başlayarak aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yoğun dumanın yükseldiği olay yerinde söndürülen pikap hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.