Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.