Kuzey Marmara Otoyolu’nda can pazarı: İtfaiye zamanla yarıştı
İstanbul Beykoz’da yaşanan bir trafik kazası yürekleri hoplattı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyreden bir kamyonet TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanı etkisi ile sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Kuzey Marmara Otoyolu Riva kavşağı mevkisinde saat 06.45 sıralarında yaşanan olayda, seyir halindeki 54 AHJ 028 plakalı kamyon, önünde ilerleyen 48 YK 895 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kabini hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
Ağır yaralanan sürücü hasarlı kabinden kurtarılan şoför sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.