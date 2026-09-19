Kaynak: İHA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri kapasitesini yeni nesil teknolojilerle birleştirerek düşmanlarına gözdağı veren yeni bir stratejik adım attı. Ülkenin mühimmat ve silah üretim merkezlerini bizzat teftiş eden Kim, özellikle kamikaze (tek yönlü saldırı) İHA'ları, insansız keşif uçakları ve çoklu roketatar sistemlerinin (MLRS) üretim süreçlerini yerinde inceledi. Bu denetimlerin en dikkat çeken detayı ise, Kuzey Kore liderinin ordunun envanterindeki silahlara "yapay zeka entegrasyonunun hızlandırılması" yönünde verdiği kesin talimat oldu.

"EN EZİCİ STRATEJİK KUVVET OLMALIYIZ"

Kuzey Kore yönetiminden yapılan resmi açıklamalara göre, savunma sanayisinin ülkenin "savaş caydırıcılığı" politikasındaki hayati rolüne dikkat çeken Kim Jong-un, üretim hatlarındaki yetkililere net hedefler koydu. Uzun vadeli askeri projelere ulaşmak için teknik altyapının modernize edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuzey Kore lideri, "Mühimmat fabrikalarımız, üretimdeki mevcut hızını korumalı ve teknik kapasitesini daha da ileriye taşımalıdır. Ordumuz, dünyadaki en güçlü ve ezici stratejik kuvvetlerden biri olmak için başlattığı üretim seferberliğinden asla taviz vermemelidir" ifadelerini kullandı.

KAMİKAZE İHA'LAR VE ROKETATARLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Üretim kapasitesinin artırılması ve yapay zeka tabanlı otonom silah sistemlerine geçiş mesajının verildiği denetimlerin ardından Pyongyang yönetimi, askeri tesislere ait yeni görseller paylaştı. Daha önce de çeşitli tatbikatlarda boy gösteren ağır çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra, üretim bandındaki çok sayıda yeni nesil kamikaze İHA ve insansız keşif uçağı fotoğraflara yansıdı.