KUZEY KORE ASKERİ ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRİYOR: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ FÜZELER TEST EDİLDİ

Kuzey Kore, ordunun savaş ve vuruş kabiliyetini artırmaya yönelik yürüttüğü askeri modernizasyon çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha attı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) resmi açıklamasına göre, ülke savunma sanayisi tarafından yeni geliştirilen çok amaçlı hafif füze fırlatma platformları ile çoklu taktik seyir füzesi sistemlerinin deneme atışları gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ HEDEF VURMA TEKNOLOJİSİ

Yapılan stratejik testler kapsamında, askeri mühimmatların farklı operasyonel yetenekleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Test sürecinde öne çıkan teknik detaylar şu şekilde paylaşıldı:

Taktik balistik füzenin özel geliştirilmiş savaş başlığının tahrip gücü incelendi.

Hassas navigasyon altyapısına sahip olan 240 milimetrelik güdümlü roket sisteminin güvenilirliği ölçüldü.

Taktik seyir füzesinin yapay zekâ yazılımlarıyla desteklenen hedef saptama ve vuruş hassasiyeti test edildi.

Askeri yetkililer; füzede kullanılan ultra hassas otonom navigasyon sistemi, arazi eşleştirme teknolojisi ve yapay zekâ destekli yönlendirme sistemleri sayesinde silahın 100 kilometre mesafedeki hedefleri tam isabetle imha edebildiğini aktardı.

KİM JONG-UN TEST SONUÇLARINDAN MEMNUN

Geliştirilen yeni nesil silah sistemlerinin deneme atışlarını sahada yöneten Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Kim Jong-un, gerçekleştirilen bu testlerin ordunun operasyonel muharebe gücünü yukarı taşımada çok önemli bir teknolojik aşamayı temsil ettiğini ve askeri yeteneklerin güçlendirilmesinde stratejik bir ilerleme sağlandığını ifade etti.