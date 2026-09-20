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Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

JAPONYA: BALİSTİK FÜZE OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Japon basınında yer alan haberlere göre, Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin "balistik füze olduğundan şüphelenilen" bir füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, füzenin fırlatılmasından kısa süre sonra düştüğünü bildirdi.

KUZEY KORE 12 EYLÜL'DE DE FÜZE FIRLATMIŞTI

Güney Kore, 12 Eylül'de Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.