Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim dün 2011'de iktidara gelmesinden bu yana ilk kez orduya bağlı tümen ve tugay komutanlarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yaptı.

Toplantıya, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ve üst düzey komutanlar katıldı. 180 ila 250 komutanın katıldığı belirtilen toplantı, Pyongyang yönetiminin son dönemde sınır hattındaki askeri varlığını artırma adımlarının ardından düzenlendi.

Toplantıda güney sınırını "aşılmaz bir kale" haline getirme ve cephedeki birlikleri güçlendirme politikasını vurgulayan Kim, özellikle ön cephede görev yapan birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin caydırıcılık açısından kritik önemde olduğuna dikkati çekti. Kim ayrıca, ordudan "ezeli düşman" olarak tanımlanan Güney Kore'ye karşı teyakkuz halinde olmasını istedi ve modern savaş koşullarına uygun pratik tatbikatlara ağırlık verecek yeni bir eğitim reformu planı açıkladı.

Ordunun modernizasyon ve teknik teçhizat geliştirmede ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Kim, güçlü bir ordu inşa ettiklerini belirterek ideoloji ve inancın savaşta fiziksel gücün sınırlarını aşabileceğini savundu.