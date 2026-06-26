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Kaynak: AA

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre Kim, Kore Savaşı’nın başlangıç yıl dönümünde gerçekleştirilen askeri denemeleri takip etti.

Denetlenen testler arasında çok namlulu roket sistemleri, taktik balistik füze savaş başlıkları ve uzun menzilli füzelerin hedef isabet kabiliyetine yönelik kontroller yer aldı. Yapılan incelemelerin ardından Kim Jong-un, sonuçlardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kim, gerçekleştirilen denemelerin ülkenin askeri teknoloji alanındaki gelişimini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayrıca Kim Jong-un, düşmanların sürekli bir tedirginlik içinde tutulmasının önemine değinerek, “Tüm uzun menzilli saldırı sistemlerimizin yerini daha gelişmiş versiyonların aldığını, bunun en kısa sürede rakiplerimiz tarafından anlaşılmasını sağlayacağız.” dedi.

Haberde, test edilen silahların ülkenin savunma envanterini modernize etmeye yönelik program kapsamında kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.