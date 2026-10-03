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Kaynak: AA

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin denize düşmeden önce 700 kilometre mesafe katettiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD istihbarat makamlarının, füzenin fırlatılmasını ilk aşamadan itibaren takip ettiği ve ilgili bilgileri paylaştığı bildirildi.

TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILMADI

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne fırlattığı belirtilen balistik füzenin türüne ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, ordunun Kuzey Kore'nin eylemlerini yakından takip ettiği ve herhangi bir provokasyona kararlı şekilde karşılık vereceği kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile askeri gerilimin azaltılması ve iki ülke arasında güvenin tesis edilmesi için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtmişti.