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Edinilen bilgilere göre, Sudan kökenli bir şüphelinin gerçekleştirdiği ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırı, kentte tansiyonu yükseltti. Yerel basında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı grupların da destek verdiği protestolar kısa sürede kontrolden çıkarak şiddet eylemlerine dönüştü.

Olaylar sırasında çok sayıda araç ve bina ateşe verilirken, göçmenlere ait olduğu iddia edilen evlere saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede önlemlerini artırdığı bildirildi.

Söz konusu bıçaklı saldırının, Pazartesi gecesi saat 22.30 sıralarında meydana geldiği aktarıldı. 30 yaşındaki şüphelinin, 40’lı yaşlardaki bir erkeği sokakta bıçaklayarak ağır yaraladığı ve ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Polis yetkilileri, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini duyurdu. Ancak saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması, özellikle aşırı sağcı çevrelerde tepkiye yol açarak göçmen karşıtı protestoları tetikledi.