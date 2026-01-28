Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege kıyıları için fırtına uyarısı yayımladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, Ege Bölgesi’nin batı kesimlerinde 29 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, bazı bölgelerde ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına etkili olacak.

Yetkililer, aynı gün akşam saatlerinden itibaren gücünü yitirmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.