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Kuzey Amerika pazarındaki serbest ticaret düzenlemelerinin geleceği için kritik bir adım atıldı. Kanada, yürürlükte olan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 16 yıl süreyle yenilenmesine yönelik resmi talebini anlaşmanın diğer ortaklarına sundu.

BAKANLAR DÜZEYİNDE MEKTUP TRAFİĞİ

Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc; ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'a gönderdiği mektupla ülkesinin talebini doğrudan paylaştı. Ticaret anlaşmasının bölge genelindeki ekonomik entegrasyona katkılarına değinen LeBlanc, şu değerlendirmede bulundu:

"ANLAŞMA, TARAFLAR VE BÜTÜNLEMİŞ KUZEY AMERİKA EKONOMİSİ İÇİN OLDUKÇA FAYDALI."

Bakan LeBlanc, bu süreç doğrultusunda Amerikalı mevkidaşı Greer ile Meksikalı mevkidaşı Ebrard'dan da karşılıklı olarak mektup aldığını sözlerine ekledi.

ABD VE MEKSİKA ARASINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRECEK

Ortak Gözden Geçirme süreci kapsamındaki diplomatik temaslar, ikili görüşmelerle devam ediyor. ABD ve Meksika, sürecin ilk tur ikili müzakerelerini 30 Mayıs tarihinde tamamlamıştı.

Tarafların takvimine göre süreç sonraki turlarla ilerleyecek:

-İkinci Tur: 16-17 Haziran tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek. Bu turda özellikle tarım sektörü ve piyasadaki eşit rekabet koşulları masaya yatırılacak.

-Üçüncü Tur: Müzakerelerin bir sonraki aşaması ise 20 Temmuz haftasında Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirilecek.