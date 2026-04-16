Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta meydana geldi. Y.B, iddiaya göre, kendisinden çakmak isteyen kuzeni G.B.’ye olumsuz cevap verince tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. G, B., cebinden çıkardığı bıçakla Y.B'yi sol bacağından ve sağ elinden bıçakladı. Y.B, kanlar içinde yere yığılırken G. B. ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.B, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaçan G.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.