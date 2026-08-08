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Kaynak: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli lokasyonunda, Ankara yönüne doğru ilerleyen T4 Tüneli içinde ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti. Seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine savrularak tünel duvarına şiddetle çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye derhal jandarma, itfaiye ve sağlık personelleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk tetkiklerde, araçta yer alan 3 vatandaşın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralandığı belirlenen diğer vatandaş ise yapılan ilk yardım müdahalesinin akabinde ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ekipler, feci kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.