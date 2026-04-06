Manisa Kula'ya bağlı kırsal Narınca Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bahattin Sarı'nın 7 aylık gebe ineği ikametin yakınlarında otlanırken, kuyuya düştü.

İneğin kuyuya düştüğünü göre çiftçi Sarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak kuyudaki suyu tahliye etti. Ardından iş makinesi yardımıyla kuyunun yan kısmında bir çıkış yolu açıldı. Yapılan dikkatli çalışmaların ardından gebe inek, açılan yoldan yürüyerek kuyudan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İneğin sahibi Bahattin Sarı ve ailesi, büyükbaş hayvanlarını canlı olarak kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için açık kuyuların güvenlik önlemleriyle kapatılması gerektiğine dikkat çekti.