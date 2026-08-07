Kaynak: İHA

Side Antik Kenti içerisinde Menekşe Sokak’ta tarihi Büyük Hamam’ın yakınında bulunan su kuyusuna bir çocuğun düştüğü ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinden bir görevli, 30-40 cm ağız genişliği bulunan kuyuya güçlükle inerken ekip arkadaşlarının hazırlamış olduğu merdiven ve ip yardımıyla önce 6 metre derinliğe düşen ve ayağından yaralandığı belirtilen Yasin A. isimli çocuğu halatla bağlayarak yukarı gönderdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yukarıda alkışlarla karşılanan 6 yaşındaki Yasin, sedye ile ambulansa alınırken ilk müdahale ambulansta yapıldı. Olay yerindeki babası ve abisi de küçük çocuğun sağ salim çıkarılması ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğunu söylemesiyle büyük sevinç yaşadı. Yasin A., gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun yukarı çıkmasının ardından bu kez de itfaiye görevlisinin çıkması beklendi. İtfaiye görevlisi, arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıktı. Kuyu yine ekipler tarafından kapatılırken kuyuya düşen Yasin A.’nın babasının iş yerinin önünde oynarken ağzı açık vaziyetteki kuyuya düştüğü bildirildi.