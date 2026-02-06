Altındaki sert dalgalanma sonrası düşüş, kenara altın koymak isteyen vatandaşlar için cezbedici geldi. Ankara Ulus'ta bulunan kuyumcularda yoğunluk yaşandı. En çok talep gram altına olurken, stoklarını tüketen kuyumcular vatandaşı geri çevirmek zorunda kaldı.
Gazeteci Olcay Kılavuz, Ulus'ta yaşanan altın yoğunluğunu "Kuyumcular altın talebine yetişemiyor" diyerek aktardı.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
6 Şubat 2026 saat 15.30 itibariyle Kapalı Çarşı Altın Fiyatları şöyle:
Gram Altın: 7 bin 163 lira (Alış) - 7 bin 297 lira (Satış)
Çeyrek Altın: 11 bin 735 lira (Alış) - 11 bin 899 lira (Satış)
Yarım ALtın: 23 bin 470 lira (Alış) - 23 bin 92 lira (Satış)
Tam Altın: 46 bin 797 lira (Alış) 47 bin 365 lira (Satış)