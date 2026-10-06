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Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine çalışma yürütüldü. Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına kurdukları iş yerleri üzerinden topladıkları ziynet eşyalarını eriterek saf altına dönüştürdükleri ve piyasadan toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları tespit edildi. İstanbul merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İŞ YERLERİNİ ARACI OLARAK KULLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

64 KİLOGRAM ALTIN TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin, bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan, kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin, aldıkları malzemeler karşılığında kısmi ödemeler yaptığı, ardından yeni malzemeler alarak borçlandığı, mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları tespit edildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Kocaeli’ de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konmasına karar verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı; 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.