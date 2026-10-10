Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kuyumcukent’te kuyumculuk faaliyeti yürüten H. K. (52) ve kardeşi O. K. (46) isimli şüphelilerin, kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satış yapacaklarını vaat ederek 16 altın üreticisi firmadan işlenmiş altın aldığı öğrenildi.