Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar

Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kuyumcukent’te 16 firmadan aldıkları 64 kilo altınları alıp 'pazarımızda karlı satacağız' diyerek eritip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı. “Arkadaşlar biz battık. Paranızı ödeyemiyoruz.”

Kaynak: DHA
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 1

İstanbul Kuyumcukent’te 16 firma sahibinden 64 kilogram işlenmiş altınını sözde satacaklarını söyleyerek alarak, eritip çaldıkları iddia edilen 28 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 2

Şüphelilerden 2 kardeşin yıllarca kuyumculardan işlenmiş ziynet eşyasını alıp 'pazarımızda karlı satacağız' diyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 3

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kuyumcukent’te kuyumculuk faaliyeti yürüten H. K. (52) ve kardeşi O. K. (46) isimli şüphelilerin, kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satış yapacaklarını vaat ederek 16 altın üreticisi firmadan işlenmiş altın aldığı öğrenildi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 4

Şüphelilerin aldıkları altınların bedelini geri ödememesi üzerine mağdurlar, toplam 64 kilogram altın zarara uğradıklarını belirterek şikâyetçi oldukları belirlendi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 5

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından altınların ve paranın izini sürerek şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama faaliyetlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 35 şüpheli, Kocaeli ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 6

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 28’inin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Soruşturma kapsamında dolandırıcılık yapan iki kardeşin, dolandırdıkları firma yetkililerine bir mesaj atarak toplantı yaparak 'Arkadaşlar biz battık. Paranızı ödeyemiyoruz' dedikleri belirlendi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 7

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin toplamda 230 milyon lira değerinde taşınmaz mal, altın, gümüş, dövizden oluşan mal varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 8

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 9

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 28 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 10
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 11
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 12
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 13
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 14
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 15
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Kuyumcukent’i sarsan altın skandalı: 16 firmayı birden böyle dolandırdılar - Resim: 16
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