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Kaynak: İHA

Olay, 29 Ağustos'ta İlkadım ilçesinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre iş yerine gelen şüpheli, kuyumcu sahibini çeşitli yöntemlerle oyaladıktan sonra tezgâhta bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada şüphelinin İstanbul'da yaşayan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan 52 yaşındaki Aydın B. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira nakit para bulundu. Paraya el konulurken, söz konusu miktarın kuyumcuya teslim edileceği bildirildi.

Soruşturmanın devamında Aydın B.'nin temmuz ayında Çankırı ve Tokat'ta meydana gelen kuyumcu hırsızlıkları nedeniyle de firari olarak arandığı tespit edildi. İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen şüphelinin farklı illere giderek kuyumculardan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Aydın B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.