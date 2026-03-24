İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesindeki kuyumcudan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmada, şüphelilerin G.Ş. (50) ve E.Ş. (50) isimli ikiz kız kardeşler olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan ziynet eşyaları ise kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan İhlas Haber Ajansına göre Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde E.Ş.’nin 19 Mart tarihinde aynı kuyumcuya giderek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak herhangi bir altın çalamadan iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.