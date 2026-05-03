Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Ereğli Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 2 motosikletle dükkanın önüne gelen kasklı 4 şüpheli, akıllara durgunluk veren bir yöntem kullandı. İş yerinin elektronik kepengini ve kapısını muhtemelen bir kopyalama cihazı veya kumanda yardımıyla saniyeler içinde açan hırsızlar içeri girdi.

DAKİKALAR İÇİNDE BOŞALTTILAR

Kısa sürede profesyonel bir şekilde hareket eden şüpheliler, vitrin ve kasada bulunan çok miktarda altın ile nakit parayı yanlarındaki çantalara doldurdu. Soygunu tamamlayan kasklı saldırganlar, motosikletlerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

YAĞMUR VE KAZA PLANLARI BOZDU

Soyguncuların kaçış planı, Yunus Emre Meydanı'ndaki kavşakta bozuldu. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheliler kaza yaptı. Panik içerisinde ayağa kalkan hırsızlar, yakalanma korkusuyla içerisinde altın ve paraların bulunduğu siyah çantayı olay yerinde bırakarak kaçmaya devam etti.

POLİS ALARMDA: ÇANTADA NE KADAR ALTIN VAR?

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan çantadaki altın ve paraların miktarı yapılacak sayımın ardından netleşecek. Ayrıca şüphelilerin yanlarında başka bir çanta daha kaçırıp kaçırmadıkları, dükkanda yapılacak envanter çalışmasıyla ortaya çıkacak.

Emniyet güçleri, kaçış güzergahındaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen kasklı 4 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.