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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra kırsal Mahallesi’nde gerçekleşti.

Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı, iddiaya göre elektrikli motoru çalıştırdığı sırada akıma kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilecek.