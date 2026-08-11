Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta kuvözdeki Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda, bugün 5 yaşında olan çocuğun zihinsel ve bedensel engeli ile dava konusu olay arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi. Anne Sema Bozoklar ise rapora tepki göstererek kızının doğum sonrası yapılan beyin ultrasonlarının normal olduğunu söyledi.

OLAY 5 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sema Bozoklar, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 990 gram ağırlığında Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Düşük doğum ağırlığı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınan bebeğe, 26 Mayıs 2021'de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kan alma işlemi sırasında şiddet uyguladığı iddia edildi.

Olay, 5 gün sonra başka bir hemşirenin bebeğin bacağındaki morluğu fark etmesi üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre bebeğin bacağının da olay sırasında kırıldığı belirlendi.

Deniz Esin daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi sürecinin ardından aileye çocuklarının bedensel ve zihinsel engelli olduğu bildirildi.

AİLE ŞİDDET İDDİASINI E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

Olayın ardından başlatılan idari soruşturma sonucunda üniversite yönetimi Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshetti. Hemşire hakkında ayrıca Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bozoklar çifti ise kızlarına şiddet uygulandığı iddiasını kendilerine gönderilen duruşma günü bildiriminden öğrendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yargılama devam ederken 21 Ocak'ta hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaklaşık 14 dakika süren kan alma işlemi sırasında hemşirenin bebeğe yönelik şiddet içeren hareketleri yer aldı.

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından yapılan duruşmaya katılmayan Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bağrıyanık, 25 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİ TIP: İLLİYET BAĞI KURULAMADI

Yargılama sürerken Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 62 sayfalık rapor mahkemeye ulaştı.

Raporda Deniz Esin'de tespit edilen psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsinin çocuğun mevcut hastalıkları kapsamında değerlendirildiği ve bunlarla dava konusu olay arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.

Çocuğun yürüme bozukluğu, her iki alt ekstremitesindeki rijidite ve ayaklarındaki rahatsızlıkların da mevcut hastalık kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca olayda tespit edilen femur kırığına bağlı kalıcı bir lezyona rastlanmadığı ve organ işlevlerinde sürekli zayıflama ya da kayıp niteliğinde anatomik veya fonksiyonel bir bozukluk tespit edilmediği kaydedildi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Adli Tıp raporunun dosyaya girmesinin ardından sanık hemşirenin avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut olguların bulunduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek talebi reddetti.

ANNE RAPORA TEPKİ GÖSTERDİ

Adli Tıp raporuna tepki gösteren anne Sema Bozoklar, kızının doğumunun ardından yapılan beyin ultrasonlarının normal olduğunu savundu.

Kızının 2,5 ay boyunca stabil durumda olduğunu söyleyen Bozoklar, şiddet iddiasının ardından bebeğinin bacağındaki kırığın 5 gün boyunca fark edilmediğini, daha sonra havale geçirdiğini ve epilepsi tedavisine başlandığını ifade etti.

Bozoklar, "Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisine almadılar?" diye sordu.

Kızının yaşadığı sağlık sorunlarının nedeninin açıklanmasını isteyen anne, rapora tepkisini, "Adli Tıp Kurumu'na da teşekkür ediyorum. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış, ne diyelim yani?" sözleriyle dile getirdi.