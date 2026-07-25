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Kaynak: AA

Kuveyt, enerji sektöründe tarihi bir yatırıma imza attı. Ülkenin ham petrol boru hattı ağı için ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli Brookfield liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumuyla 16 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

Kuveyt Petrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın petrol sektörü altyapısındaki en büyük ortaklık ve ülke tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım olduğu belirtildi.

“ŞAHİN PROJESİ” İLE BORU HATLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

“Şahin Projesi” kapsamında, Kuveyt’in ülke içindeki ham petrol boru hatları ile petrol ihracatında kullanılan boru hattı ağının 20,5 yıllığına kiralanması ve yeniden kiralanması planlanıyor.

Proje kapsamında Kuveyt Petrol Şirketi, sahip olduğu yüzde 51’lik payı korumaya devam edecek. Şirket ayrıca altyapının yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olacak.

KUVEYT KASASINA 7,85 MİLYAR DOLAR GİRECEK

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Kuveyt’in yaklaşık 7,85 milyar dolarlık nakit gelir elde etmesi bekleniyor.

Elde edilecek kaynağın, Kuveyt Petrol Kurumunun yatırım ve sermaye harcama programlarında kullanılacağı bildirildi. Bu yatırımların başında ise ülkenin ham petrol üretim kapasitesini 2035 yılına kadar günlük 4 milyon varile çıkarma hedefi bulunuyor.

ÜRETİM KARARLARI KUVEYT’TE KALACAK

Kuveyt Petrol Kurumu, anlaşmanın petrol üretimi veya rafineri kapasitesi üzerinde herhangi bir kısıtlama oluşturmayacağını açıkladı.

Açıklamada, üretim ve işletmeye ilişkin tüm kararların Kuveyt devletinin kontrolünde kalacağı, ulusal mülkiyet ve operasyonel yetkinin korunacağı vurgulandı.

KÜRESEL YATIRIMCILARA GÜÇLÜ MESAJ

Kuveyt Petrol Kurumu yöneticileri, anlaşmanın ülkenin enerji sektörüne yönelik uzun vadeli vizyonunu yansıttığını belirtti.

16 milyar dolarlık yatırımın, Kuveyt’in finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine ve küresel yatırımcılar açısından cazip bir merkez olma hedefini güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.