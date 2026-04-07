Kuveyt İçişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Bakanlık, gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında evden çıkılmamasını istedi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER DEVREDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik durumunun yakından takip edildiği ve toplumun korunması amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı belirtildi. Gece saatlerine yönelik çağrının, güvenliği artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın güvenlik birimlerinin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

YETKİLİLERDEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan resmi talimatlara uymaları istenirken, ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Alınan tedbirlerin geçici olduğu ve gelişmelere göre güncellenebileceği kaydedildi.

Kuveyt’in bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının ardından geldi. Trump, Fox News’e yaptığı değerlendirmede İran’a karşı “daha önce görülmemiş” bir saldırı planından söz ederek saat vererek dikkat çekmişti.

Trump ayrıca sosyal medya paylaşımında, olası bir saldırının büyük sonuçlar doğurabileceğine işaret eden ifadeler kullanmıştı. Açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.