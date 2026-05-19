Abu Dabi'de düzenlenen Jiu-Jitsu Grand Slam Dünya Turu'nda, 77 kg altı amatör erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Kuveytli sporcu Casim Hatem'in ödül töreninde yaptığı hareket gündeme oturdu.

Bronz madalya kazanan İsrailli Yoav Manor'un elini sıkmayı ve aynı fotoğrafa girmeyi reddeden Hatem, ödül töreninde Manor'a "Siz İsrailliler çocuk öldürüyorsunuz" diyerek kürsüyü terk etti.

Daha sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan yapan Kuveytli sporcu Casim Hatem, “Sporcuların uluslararası siyasetle uluslararası yarışmaları ayrı tutması gerektiği” tezine inanmadığını söyledi.

Hatem, “Müslüman erkekler ilkeli davranmalı. Bana sporun siyasetten ayrı olduğunu söyleseniz bile, hayır. Aralarında bir ayrım yok. Eğer öyle olsaydı, Rusya'nın şu anda Olimpiyatlara katılması yasaklanmazdı" dedi.

Hatem, Manor finale yükselmiş olsaydı onunla aynı ringe çıkmayacağını da söyleyerek “Onlara saygı duymuyoruz. Kuveytliler olarak onlara hiç saygı duymuyoruz” dedi.