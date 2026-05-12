Açlık sınırı altında maaş ile geçinimini sürdüren milyonlarca kişi evlilikten uzaklaşırken birçok banka kampanyalarını duyurmayı sürdürüyor.

Kuvey Türk, tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni müşterilere özel hazırlanan paket, finansman çözümleri, taksit avantajları, anlaşmalı markalarda fırsatlar ve tamamlayıcı bankacılık hizmetlerini bir araya getiriyor.

Bu yıl evlenen veya evlilik hazırlığında olan çiftler, KTAILE26 referans koduyla görüntülü görüşme ya da şubeler üzerinden Kuveyt Türk müşterisi olarak kampanyadan yararlanabilecek.

Paket kapsamında yeni müşterilere 10 bin lira-50 bin lira arasındaki ilk 3 harcamaya 10 taksit, araç finansmanında 10 puan, konut finansmanında 5 puan indirim, anlaşmalı markalarda vade farksız taksit avantajı ve 7 bin 250 liraya varan nakit hediye sunuluyor.

Kiğılı, Ramsey, Divarese, Dyson, Koçtaş, Trendyol ve Hepsiburada gibi markalarda özel avantajlar da sağlayan paket, güvenli ödeme sistemi ve kiralık kasa hizmeti gibi çözümleri de paket içerisinde yer alıyor.