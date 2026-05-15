Kuveyt Türk, tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçları paylaşıldı.

Söz konusu dönemde, bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artışla 755 milyar liraya ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü 1,59 trilyon lira olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artışla 15,5 milyar lira konsolide net kar elde eden bankanın öz kaynakları ise 150 milyar liraya gelmişti.

Bankanın toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 1,22 trilyon lira seviyesine geldi. Aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründeki konumunu koruyan banka, katılım finans kuruluşları arasındaki rolünü sürdürdü.

Donuk alacaklar oranı yüzde 2,65 seviyesinde gerçekleşen bankanın cari hesabını toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 63 olarak belirlendi.

Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşen bankanın, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17,34 olarak açıklandı.