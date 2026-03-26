Orta Doğu’da savaş devam ederken Kuveyt’ten gelen bir haber dikkat çekti. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, devlet yetkililerini hedef almayı planlayan suikast şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Açıklamada 5’i Kuveyt vatandaşı toplam 6 kişinin yakalandığı duyuruldu. Ayrıca şebeke ile bağlantılı olduğu belirtilen 14 kişinin ise yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Bakanlık, şebekenin Hizbullah ile bağlantılı olduklarını belirtirken yakalanan şüphelilerin casusluk yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca "silah ve patlayıcı kullanımının yanı sıra gözetleme yöntemleri ve suikast tekniklerini içeren ileri düzey askeri eğitim aldıklarını itiraf ettikleri" belirtildi.

Bakanlık sözcüsü açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkenin güvenliğini tehlikeye atmaya veya terör örgütleriyle işbirliği yapmaya cüret eden herkese karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz ve bu işe karıştığı kanıtlanan herkese karşı, hiçbir hoşgörü veya istisna olmaksızın, en sert yasal önlemleri alacağız."

Şüphelilerin haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla savcılığa sevk edildiği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, bu hücreyle veya diğer terör örgütleriyle bağlantısı ya da işbirliği tespit edilen tüm şahısların yakalanması için soruşturmalarını çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.