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Kaynak: AA

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, mevcut uluslararası anlaşmalar ve operasyonel prosedürler doğrultusunda bazı uçuşların alternatif havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

Yetkililer, alınan kararın temel amacının hava trafiğinin güvenliğini sağlamak ve yolcuların olası risklerden korunmasını temin etmek olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kuveyt'in İran tarafından gerçekleştirilen saldırılardan etkilendiğine dikkat çekilerek, bölgedeki gelişmelerin sivil havacılık faaliyetleri açısından oluşturabileceği riskler nedeniyle bu önlemin hayata geçirildiği ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kurumlarla sürekli koordinasyon halinde olduklarını ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı. Risk seviyesinin ortadan kalktığının değerlendirilmesi halinde hava sahasının yeniden açılacağı ve uçuş operasyonlarının normal seyrine döneceği belirtildi.

Öte yandan yolcular ve hava yolu şirketleri, kurum tarafından yayımlanan resmi açıklama ve talimatları düzenli olarak takip etmeleri konusunda uyarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'da çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" kapsamında operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Saldırılarda İran'ın güney kesimlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığı bildirilmişti.

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin operasyonlarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan bazı ABD askeri noktalarını hedef aldığını duyurmuştu.