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Kaynak: AA

Ordunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan duyuruda, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İran'dan gönderilen füze ve kamikaze İHA'ların etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava savunma unsurlarının devreye alındığı bildirildi.

Ülkede zaman zaman duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin tehditleri önlemeye yönelik müdahalelerinden kaynaklandığı belirtilirken, vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik uyarılarına uymaları istendi.

Öte yandan Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın bir gün önce düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından stratejik öneme sahip bir tesisin ağır hasar aldığını ve olayda yaralananların bulunduğunu açıklamıştı.