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Kaynak: AA

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Savunma Bakanı Abdullah Ali Abdullah es-Salim es-Sabah, Pakistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Khavaja Muhammed Asıf ile İslamabad'da görüştü.

Görüşmede Kuveyt-Pakistan ilişkileri ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip konuları ve bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları konuştu.

Ziyaret kapsamında Kuveyt Savunma Bakanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında savunma ve askerî işbirliği anlaşması imzalaması gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinde önemli bir aşama olduğu ifade edilen anlaşmanın operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı, silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesinin ve birlikte çalışabilirliğinin artırılması yoluyla ortak çıkarlara hizmet etmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.