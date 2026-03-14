Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda bulunan radar sisteminin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
Kuruma bağlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, havalimanındaki radar altyapısının İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.
Saldırının ardından radar sisteminin durumu ve uçuş operasyonlarına olası etkileriyle ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Olayla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmazken saldırının sorumluluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.