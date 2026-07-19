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Kaynak: AA

Kuveyt Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, elektrik üretim ve su arıtma tesisinin İran saldırılarında iki gün içinde ikinci kez hedef alındığı açıklandı.

Saldırı sebebiyle tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığı; çok sayıda elektrik üretim ünitesinin etkilendiği söyledi.

Saldırının etkilerini sınırlandırmak ve elektrik sistemini korumak amacıyla acil durum planlarının devreye alınması ve olaya derhal müdahale edilmesi gerektiği belirtti.

İtfaiye ekiplerinin, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiği; Bakanlığa bağlı teknik ekiplerin de güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde tesisin güvenliğini sağlamak, hasarı tespit etmek ve etkilenen üniteleri en kısa sürede yeniden hizmete almak amacıyla gerekli teknik ve ihtiyati tedbirleri uygulamaya başladığı ifade edildi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün de İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.