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Kaynak: AA

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun İran'ın dün düzenlediği saldırının ardından elektrik üretimi ve su arıtma tesislerine yönelik ikinci saldırı olduğu belirtildi.

Hayati öneme sahip sivil altyapının tekrar hedef alınmasının, İran'ın sistematik saldırgan yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bunun sivillerin hayatını ve güvenliğini tehlikeye attığının altı çizildi.

Açıklamada, Kuveyt'in güvenliğini ve topraklarını korumak amacıyla uluslararası hukukun tanıdığı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.