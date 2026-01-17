Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Samsun Sanat Tiyatrosu’nun deneyimli oyuncusu Yaşar Gündem tarafından sahnelenen Kuvayi Milliye oyunu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda yoğun ilgi gördü. Türk tiyatrosunun köklü anlatım geleneğini kurtuluş mücadelesinin onurlu direniş ruhuyla bir araya getiren oyun, güçlü anlatımı ve etkileyici performansıyla beğeni topladı.

Gösterime Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yunusemre Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösteri öncesinde konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, sanatın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini vurguladı. Gürtunca, Yunusemre Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kültür ve sanat, toplumun ortak hafızasını güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Tarihimizi ve milli mücadele ruhumuzu sahneye taşıyan bu anlamlı oyunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihimizin önemli bir dönemini sahneye taşıyan tek kişilik oyun, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.