Türk mutfağında çok yaygın olan turşu, kelime olarak Farsça'dan gelir ve "ekşi, ağız yakan" anlamı taşır. Kökeni binlerce yıl öncesine, Mezopotamya'ya kadar uzanır; Osmanlı'dan beri kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olmuştur. Genellikle cam kavanozlarda kurulur, baharatlar (sarımsak, dereotu, defne yaprağı, karabiber) eklenerek lezzeti artırılır.
Kütür kütür salatalık turşusunun gizli sırrı! Üstüne tek bir yaprak koy, aylarca beyazlamasın
Turşunuzun yumuşamasını ve beyaz tabaka oluşmasını önlemek mümkün! Taze sert salatalık, kaya tuzu, kaynatılmış su, steril cam kavanoz ve en önemlisi üstüne maydanoz/kereviz yaprağı ekleyerek aylarca kütür kütür turşu elde edin. İşte, turşularınızın tazeliğini ilk günkü gibi korumanın sırları...
En popüler turşu çeşitleri: Salatalık / kornişon turşusu, Lahana turşusu (sauerkraut benzeri), Biber turşusu (sivri veya çarliston), Yeşil domates turşusu, Karışık (türlü) turşu (birden fazla sebze bir arada), Erik, acur, karnabahar, bamya gibi özel çeşitler…
Turşu sadece lezzetli bir garnitür değil, aynı zamanda sindirimi destekleyen, bağışıklığı güçlendiren faydalı bakteriler (probiyotik) içeren fermente bir gıdadır. Özellikle ev yapımı olanlar, sağlıklı beslenmede önemli yer tutar.
Turşu kurmak geleneksel bir uğraş olsa da, aylar sonra kapağı açtığınızda yumuşamış sebzeler ya da üzerinde beliren o beyaz tabaka bütün keyfinizi kaçırabilir. Oysa kütür kütür, berraklığını koruyan bir turşunun sırrı yalnızca tuz oranında değil, kavanozun en üstüne ekleyeceğiniz o küçük ama etkili dokunuşta gizli. İşte aylarca dayanan, kütür kütür turşunun püf noktaları...
Kütür kütür dokuya, ideal kıvamda suya ve berrak renge sahip bir turşu hazırlamak sanat, onu uzun süre taze tutmak ise gerçek ustalık gerektirir. Emeklerinizin boşa gitmemesi, turşularınızın yumuşamaması için doğru teknikleri uygulamak şarttır. Posta’da yer alan habere göre, işte turşularınızın ömrünü uzatıp tazeliğini ilk günkü gibi korumanın sırları...
Mükemmel bir turşunun temeli daha pazar tezgâhındayken atılır. Kullanacağınız salatalıkların taş gibi sert, capcanlı ve lekesiz olması zorunludur. Tek bir hafif yumuşamış ya da hasarlı sebze bile tüm kavanozun dengesini altüst edip çürümeyi tetikleyebilir.
Sebzeleri toz ve mikroplardan tamamen arındırmak için çok iyi yıkamalısınız. Temiz bir başlangıç, uzun süre dayanan bir turşu anlamına gelir. Küçük veya orta boy salatalıkların suyu daha iyi emdiğini ve daha dengeli fermente olduğunu unutmayın. Sap kısımlarına atacağınız ufak bir çizik, turşu suyunun eşit dağılmasını sağlar.
Turşunun bozulmasını önleyen en güçlü koruma, doğru hazırlanmış salamura suyudur. Sofra tuzu sebzeleri yumuşatır. Genellikle her 1 litre suya 2-3 yemek kaşığı kaya tuzu idealdir. Bu oran faydalı bakterileri desteklerken zararlıları engeller.
Bir diğer önemli detay su seçimidir. Musluk suyu yerine mutlaka kaynatılıp soğutulmuş veya içme suyu tercih edin. Klor, turşunun dokusunu bozarak dayanıklılığını azaltır. Bu yüzden klor içeren sulardan kaçınıp kaynatılmış soğuk suyu kullanmalısınız.
Kavanoz içindeki ortam dışarıyla ne kadar az temas ederse turşu o kadar uzun ömürlü olur. Plastik yerine daima cam kavanoz seçin ve önceden kaynar suyla sterilize edin.
Salatalıkları kavanoza boşluk kalmayacak ama ezilmeden yerleştirin. En kritik kural, sebzelerin tamamen su altında kalmasıdır. Yüzeye çıkan herhangi bir parça hava alınca bozulma başlar. Üzerine ağırlık koyarak sebzeleri suyun içinde tutabilirsiniz.
Turşu güneş ışığı ve yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Oda sıcaklığında mayalanma bittikten sonra serin, karanlık bir yere taşıyın. Aşırı ısı aşırı ekşimeye ve yumuşamaya neden olur. Buzdolabı veya kiler en uygun saklama alanlarıdır.
Kapağı hava geçirmeyecek şekilde ama fazla zorlamadan sıkıca kapatın. Tadına bakmak için açtıktan sonra hemen tekrar kapatmak bakteri girişini önler.
Turşu suyunun üzerinde “barlanma” denilen beyaz tabaka oluşmasını engellemek istiyorsanız, kavanozun en üstüne birkaç dal maydanoz ya da bir parça kereviz yaprağı yerleştirin. Bu doğal bariyer sayesinde üst kısım beyazlamaz ve tat dengesi bozulmadan aylarca kütür kütür kalır.