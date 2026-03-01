Kütür kütür salatalık turşusunun gizli sırrı! Üstüne tek bir yaprak koy, aylarca beyazlamasın

Turşu kurmak geleneksel bir uğraş olsa da, aylar sonra kapağı açtığınızda yumuşamış sebzeler ya da üzerinde beliren o beyaz tabaka bütün keyfinizi kaçırabilir. Oysa kütür kütür, berraklığını koruyan bir turşunun sırrı yalnızca tuz oranında değil, kavanozun en üstüne ekleyeceğiniz o küçük ama etkili dokunuşta gizli. İşte aylarca dayanan, kütür kütür turşunun püf noktaları...