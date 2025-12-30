İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında 28 Aralık’ta İstanbul genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda kokain, skunk, likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

KÜTÜPHANE'NİN İŞLETMECİSİ DE ARALARINDA

Aralarında Amaya, Bebek Otel, Taksim Club IQ, Kastel Elektro Müzik ve Suma Han’ın da bulunduğu işletmelerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru belirlendi.

Bu operasyonun ardından Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Kütüphane'nin işletmecisi Yıldırım Efe'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yandaş Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan, 28 Aralık'ta gözaltına alınan isimler ile birlikte Efe'nin adliyeye sevk edildiğini aktardı. Toplamda 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Rabia Yaman, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve işletmeci Bahri Güneş’in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıca kütüphanenin diğer işletmecileri Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.