Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ağaçören’de 30 Mart – 5 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kitap okudu. Etkinlikte kitap okumanın bireysel ve toplumsal önemi vurgulandı.

KÜTÜPHANE HAFTASI’NA ANLAMLI ETKİNLİK

Ağaçören’de Kütüphane Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen okuma etkinliği, geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Metin Korkmaz’ın yanı sıra kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve özellikle gençlerin kütüphanelerle daha fazla buluşması hedeflendi.

“KİTAPLAR GELECEĞİN IŞIĞIDIR”

Programda, “Kütüphaneler bilginin, kitaplar geleceğin ışığıdır” mesajı öne çıktı. Katılımcılar, kitap okumanın bireysel gelişim üzerindeki etkisinin yanı sıra toplumsal bilinç açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, genç nesillerin bilgiye erişiminde kütüphanelerin kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

GENÇLERE OKUMA VURGUSU

Etkinlikte özellikle öğrencilerin kitapla daha fazla vakit geçirmesi gerektiği ifade edilirken, okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemi dile getirildi.

Kütüphanelerin sadece kitap okunan yerler değil, aynı zamanda öğrenme ve gelişim merkezleri olduğu da vurgulandı.

PROGRAM HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Etkinlik, katılımcıların birlikte kitap okumasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kütüphane Haftası kapsamında benzer etkinliklerin artırılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi bekleniyor.