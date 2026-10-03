Kaynak: İHA

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Esin Güral Argat’ın öncülüğündeki Turuncu Liste, seçime damga vurdu.

15 KOMİTENİN TAMAMINI KAZANDI

Esin Güral Argat’ın Turuncu Listesi ile Mahmut Öztaş’ın Turkuaz Listesi’nin yarıştığı seçimde, 15 meslek komitesinin tamamında Turuncu Liste öne çıktı.

Sandıkların açılmasının ardından ortaya çıkan resmi olmayan sonuçlara göre Turuncu Liste 1524 oy, Turkuaz Liste ise 527 oy aldı.

KATILIM YÜZDE 70’E ULAŞTI

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, üyelerin sandığa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, 2045 üyenin oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Argat, “Kütahyamız'a yakışan demokratik ve yüksek katılımlı bir seçim sürecini geride şu an itibariyle bırakmış bulunuyoruz. Katılım sayımız 2045. Katılım oranımızda yüzde 70. KUTSO üyeleri açık bir şekilde oylarına sahip çıkmıştır. Ve odalarına sahip çıkmıştır. Bugün bize duyduğunuz güveni arkadaşlarımla birlikte gördük. Bize verdiğiniz desteği gördük” dedi.

“YENİ BİR SORUMLULUĞUN BAŞLANGICI”

Ortaya çıkan sonucu yeni bir sorumluluğun başlangıcı olarak değerlendiren Argat, “Öncelikle sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün burada alınan sonuç hepimiz için yeni bir sorumluluğun başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Seçim yarışının geride kaldığını vurgulayan Argat, bundan sonraki süreçte tüm üyeler için çalışacaklarını belirterek, “Biz de bu sorumluluğun farkındayız ve bunu isteyerek aldık. Kütahya için hepimiz aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen herkes bizim üyemizdir” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA TURUNCU VEYA TURKUAZ YOK”

Liste ayrımının seçimle birlikte sona erdiğini söyleyen Argat, “Bundan sonra Turuncu veya turkuaz yok. Tek bir KUTSO var ve tek bir hedef var. KUTSO'nun kapısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese sonuna kadar açık” dedi.

“15 KOMİTENİN 15’İNİ DE ALDIK”

Seçim sonuçlarını değerlendiren Argat, Turuncu Liste’nin bütün meslek komitelerinde öne çıkmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kolay değil. On beş komitenin on beşini de açık ara farkla aldık. Seçim sonucumuz Kütahya'mıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

Uzun bir seçim maratonunu geride bıraktıklarını ifade eden Argat, üyelerin kendilerine verdiği sorumluluğu yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.